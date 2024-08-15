قال عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، إن فريقه استحق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسا الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز.

وأضاف عبد الحميد بسيوني في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الجهاز الفني قام بدراسه نقاط الضعف والقوة لفريق الزمالك، مشيداً بالمستوي الذي ظهر به لاعبي الطلائع في مباراة اليوم، قائلاً«حققت كل الأهداف المطلوبة من جانب نادي طلائع الجيش هذا الموسم".

أشار عبد الحميد بسيوني، إلي مواجهة طلائع الجيش الزمالك بدون عدد من العناصر الأساسية مثل جودوين شيكا ويسري وحيد، ورغم ذلك اللاعبين نجحوا في تحقيق الفوز في ظل الإجهاد الذي ظهر على لاعبي الفريق بسبب ضغط المباريات، قائلاً«اللاعبون استهلكوا في الموسم الحالي ولم يعد لديهم رغبة في الحضور للتدريب».

وتابع عبد الحميد بسيوني، أن هدف فريق طلائع الجيش هذا الموسم حصد كأس مصر، مؤكداً أن مواجهة الزمالك في البطولة ستكون في غاية الصعوبة، مؤكداً أنه منح لاعبي فريقة راحه سلبية لمدة 48 ساعه استعدادا لمواجهة الزمالك في كأس مصر.

وحول رحيل أحمد سيد زيزو عن الزمالك، قال عبد الحميد بسيوني:" زيزو أفضل لاعب في مصر حالياً، وأرفض رحيل اللاعب عن القلعة البيضاء، مؤكدا أن إدارة الزمالك ستتخذ القرار المناسب في هذا الموضوع.

وعن خسارة نهائي كأس الرابطة، قال عبد الحميد بسيوني :«قدمنا مباراة جيدة في نهائي كأس الرابطة لكن حالة الطرد أثرت علينا بالسلب، مهنئاً أيمن الرمادي على التتويج ببطولة كأس الرابطة مع نادي سيراميكا كليوباترا.