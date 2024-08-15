تقرير: 100 مستوطن يقتحمون قرية ويضرمون النيران في منازل ومركبات بالضفة

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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن نحو 100 مستوطن اقتحموا قرية "جيت" قرب قلقيلية شمالي الضفة الغربية وأضرموا النار في 4 منازل و6 مركبات لسكان القرية وهاجموا مواطني القرية بالزجاجات الحارقة والحجارة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن الهلال الأحمر الفلسطيني قوله إن طواقمه تتعامل مع إصابة خطيرة بالرصاص في الصدر من جراء إطلاق مستوطنين النار في القرية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن مستوطنين يشعلون النيران فى أراضي بلدتي دير شرف وسهل رامين شرق طولكرم في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 632 فلسطينيا، بينهم 147 طفلا و9 شهيدات من النساء و7 شهداء من المسنين، منذ السابع من أكتوبر الماضي في الضفة الغربية.

في السياق ذاته، أفادت وكالة "معا" الإخبارية باعتقال قوات الاحتلال الليلة الماضية خمسة فلسطينيين في محافظة الخليل، وزعم جنود الاحتلال مصادرة الكثير من المعدات العسكرية كانت بحوزتهم.