العراق يطلق 3 مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 1932 ميجاواط في كربلاء

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إطلاق الأعمال التنفيذية لثلاث محطات كهربائية بطاقة 1932 ميجا واط في محافظة كربلاء (120 كم حنوبي بغداد).

وقال السوداني، خلال زيارته إلى مخافظة كربلاء، إن المحطات الثلاث التي أطلقت أعمالها اليوم هي الدورة المركبة لمحطة كربلاء الغازية بطاقة 132 ميجاواط ومحطة كربلاء للطاقة الشمسية الاستثماري 300 ميجاواط ومحطّة ضفاف كربلاء الثانوية التحويلية 1500 ميجاواط بالتعاون مع شركات عالمية أبرزها شركة سيمنز الألمانية.

وذكر أن الحكومة العراقية، تستعد لإطلاق أضخم مشروع لإنتاج 10 آلاف ميجاواط من الطاقة الكهربائية، وهو مشروع استراتيجي في الطاقة الكهربائية سينفذ وفق موديل اقتصادي جديد ورؤية جديدة ستعلن أمام القطاع الخاص بعد أن تمت دراسته من قبل فريق من المستشارين ومختصين في الكهرباء.

وأكد السوداني، أن استقرار مصادر الطاقة عامل مشجع على الاستثمار والتنمية، ويدفع لتطوير مصادر الدخل من خلال تفعيل كل القطاعات الإقتصادية الأخرى إلى جانب الأعمال المستمرة لتحسين قطاع النقل والتوزيع، لإيصال خدمة الكهرباء بشكل مستدام للمواطن، دون أن تشكل عبئاً على الدولة وموازنتها المالية.

وأوضح أن مشاريع الدورة المركبة ومشاريع الطاقة الشمسية تأتي ضمن خطط الحكومة لإصلاح المنظومة الكهربائية، وان إطلاق مشروع الطاقة الشمسية في محافظتي كربلاء وبابل سيستمر مع باقي المحافظات وهو ما يحدث لأول مرة في العراق.