البرهان يؤكد في اتصال مع بلينكن التمسك بتنفيذ اتفاق إعلان جدة

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مساء أمس الأربعاء، محادثة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، متعلقة بمحادثات جنيف.

وبحسب بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الخميس، أوضح البرهان، أن الموقف السوداني الثابت متمثل في التمسك بتنفيذ اتفاق إعلان جدة، حسب الرؤية التي تم تقديمها لأطراف منبر جدة.

وأكد البرهان لوزير الخارجية الأمريكية، أنه «ليس هنالك مانع للجلوس مع المسهلين لمنبر جدة للنقاش معهم حول كيفية التنفيذ، مع تأكيد الرفض لتوسعة قائمة المسهلين».

وبدأت في جنيف، الأربعاء، المباحثات الهادفة لوقف القتال بالسودان، إلا أن غياب الجيش أضعف كثيرا من فرص التوصل لحل لهذه الأزمة.

وقال بيان مشترك مصري سعودي إماراتي إفريقي أمريكي سويسري أممي: «نكثف جهودنا الدبلوماسية في سويسرا لدعم السودان ووقف الأعمال العدائية».

وأضاف البيان: «نعمل بالاستناد لنتائج اجتماعات جدة السابقة والجهود الأخرى والقانون الإنساني الدولي لحل الأزمة في السودان».

وقال مسئولون أمميون إن السودان وصل إلى «نقطة الانهيار»، وحذروا من وقوع عشرات الآلاف من الوفيات بسبب الجوع والمرض والفيضانات والعنف في الأشهر المقبلة.