ربة منزل تنهي حياتها بمادة سامة بعد خلاف مع زوجها في أسوان

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أنهت ربة منزل من قرية العباسية، حياتها بتناول صبغة بسبب خلافات عائلية مع زوجها.
كانت أسرة ربة المنزل قامت بنقلها إلى المستشفى بعد شعورها بالإعياء، وبالفحص تبين أنها تناولت الصبغة لخلافات عائلية مع زوجها وتوفيت على إثرها.