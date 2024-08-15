 ربة منزل تنهي حياتها بمادة سامة بعد خلاف مع زوجها في أسوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ربة منزل تنهي حياتها بمادة سامة بعد خلاف مع زوجها في أسوان

حمادة بعزق
نشر في: الخميس 15 أغسطس 2024 - 2:29 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2024 - 2:29 ص

أنهت ربة منزل من قرية العباسية، حياتها بتناول صبغة بسبب خلافات عائلية مع زوجها.

كانت أسرة ربة المنزل قامت بنقلها إلى المستشفى بعد شعورها بالإعياء، وبالفحص تبين أنها تناولت الصبغة لخلافات عائلية مع زوجها وتوفيت على إثرها.

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