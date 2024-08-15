اندلاع حرائق في إسرائيل جراء سقوط صواريخ من لبنان

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، اندلاع حرائق إثر سقوط صواريخ قادمة من لبنان على عدد من البلدات الشمالية.

ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن الهيئة قولها إن صواريخ أطلقت من لبنان سقطت في فضاءات مفتوحة بين قريتي شمير وشالد شمال إسرائيل، ما تسبب في اندلاع حرائق في الأحراج.

كما رصدت إسرائيل سقوط وابل من الصواريخ على إصبع الجليل قرب الحدود الشمالية دون وقوع خسائر، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

ودوت صفارات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية الشمالية القريبة من الحدود اللبنانية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن جيش الاحتلال، قوله إنه تم إطلاق نحو 25 صاروخاً من لبنان على منطقة كريات شمونة وإصبع الجليل، مشيرة إلى اعتراض طائرة مسيرة تم إطلاقها شمال هضبة الجولان بنجاح.

ولفت إلى «تحديد حوالي 5 قذائف عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية؛ سقطت في مناطق مفتوحة في منطقة شامير، وإطلاق صافرات الإنذار في مناطق مفتوحة، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات».