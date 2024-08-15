وزيرة البيئة الألمانية تنتقد مشروع مع هولندا لاستخراج الغاز قبالة جزيرة بوركوم

أعربت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه عن انتقادها لمشروع مشترك مع هولندا لاستخراج الغاز بالقرب من جزيرة بوركوم في بحر الشمال.

وقالت ليمكه المنتمية إلى حزب الخضر إن " الاستخراج المحتمل للغاز بالقرب من منتزه البحر الطيني الوطني الحساس تثير قلقي بشأن حماية البحار".

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر: "بحر الشمال يتعرض بالفعل للاستغلال بشكل كبير، وكل منشأة صناعية إضافية في البحر تشكل خطرًا على الحيوانات والنباتات البحرية. ولهذا السبب فإن خضوع عمليات استخراج الغاز لمتطلبات صارمة فيما يتعلق بحماية البحار والطبيعة، لا يأتي من فراغ. لذلك، إذا تم بالفعل بدء استخراج الغاز بالقرب من بوركوم، فيجب ضمان توفير الأولوية لحماية البحر الطيني دون شروط أو تحفظات".

ووصفت ليمكه البحر الطيني بأنه جوهرة، وقالت: "لا يمكن السماح بأن يتعرض هذا النظام البيئي القيم للضرر أو أن يتم المخاطرة بوضعه كتراث عالمي لليونسكو من أجل استخراج الغاز الطبيعي لعدة سنوات قليلة."

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة المسؤولة في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية قررت أمس الأربعاء منح شركة الطاقة الهولندية "وان دياس" تصريحًا مؤقتًا لاستخراج الغاز لمدة 18 عامًا. ومع ذلك، فإن عمليات الحفر التي تمتد تحت قاع البحر إلى الأراضي الألمانية تتطلب أيضًا إبرام اتفاقية بين البلدين.

ورغم ذلك، كان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أعلن اعتزامه انتظار قرارات القضاء قبل التوقيع المحتمل على اتفاقية ألمانية هولندية بشأن استخراج الغاز قبالة جزيرة بوركوم.

وقال السياسي المنتمي لحزب الخضر في برلين: " القرار المتخذ اليوم ليس محصنًا من الناحية القانونية بعد، ومن المؤكد أنه سيتم رفع دعوى ضده" لافتا إلى أنه لن يتم اتخاذ القرار بشأن التوقيع على الاتفاقية بين ألمانيا وهولندا إلا بعد صدور الأحكام القضائية ذات الصلة.