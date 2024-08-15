عمر عصر: قررت تأجيل الرد على بيان اتحاد تنس الطاولة لحين الانتهاء من التحقيقات

قرر عمر عصر، لاعب تنس الطاولة بمنتخب مصر، تأجيل الرد على بيان الاتحاد المصري لتنس الطاولة والإساءات الموجهة له، بعد تصريحات الرئيس السيسي ومصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والانتهاء من التحقيقات الجارية.

قال عمر عصر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" إيماء لثقتنا في قيادتنا الرشيدة واحتراما منا لتصريحات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي والبيان الرسمي الصادر من وزارة الشباب والرياضة فقد قررنا تأجيل الرد علي بيان الاتحاد المصري لتنس الطاولة والمسيء لشخصي اساءة بالغة الي أن ينتهي التحقيق في المستندات المقدمة الي الوزارة و هيئة الرقابة الإدارية".

أضاف:" علما بأنه قد نمي لعلمنا مجمل مديونيات الاتحاد المصري لتنس الطاولة مقرونة بالمستندات البينة والتي نخشي ان يترتب عليها عدم قبول تسجيل أي لاعب مصري في أي بطولة دولية إلى أن يتم سداد المبلغ المستحق مما يزيد الوضع حرجا".

أتم:" راجين من الله ان يهدينا جميعا لما فيه الخير والرفعة لوطننا الحبيب".

القصة تعود لبعد خروج عمر عصر من منافسات الدور ربع النهائي بأولمبياد باريس واتهامه لرئيس الاتحاد باستغلال نفوذه لتعيين أخوه مديرا فنيا بمنتخب تنس الطاولة إلى جانب عدم تقديم الدعم المالي المناسبة لفرق تنس الطاولة.

وهو الأمر الذي قوبل بالرد من رئيس اتحاد تنس الطاولة بأن عمر عصر يعلق إخفاقه في الأولمبياد على الاتحاد، لتتواصل الحرب الكلامية بين الطرفين حتى تدخل وزارة الرياضة في الأزمة ببيان رسمي.