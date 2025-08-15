صدر حديثا عن دار الجديد فى بيروت، كتاب «بالروح بالدم: الناصرية ومواريثها» للكاتب والباحث البريطانى آليكس راول، وذلك بعد صدوره قبل عامين فى بريطانيا والولايات المتحدة عن دارى سايمون أند شوستر ونورتون أند كومبانى، ليُتاح حاليًا لقراء العالم العربى.

رغم كثرة ما كُتب عن جمال عبد الناصر وسياساته، يأتى هذا الكتاب من زاوية جديدة، تتخطى سيرة القائد أو نقد النظام، لتسلّط الضوء على الشعوب التى خضعت للفكر الناصرى، وعلى أشكال الرفض والمقاومة التى أبداها الناس من داخل المشروع ذاته.

يكتب راول: «يتفادى الباحثون دراسة الشعوب التى تأثرت بالفكر الناصرى، والتى لم تنصع بالضرورة لاستبداده، بل ثارت مرارًا وتكرارًا على النظام الذى أرساه»، يكتب راول، مشيرًا إلى نقطة قلّما تطرّق إليها باحث أو مؤرخ من قبل.

استند راول، فى كتابه إلى مصادر غنية ومفتوحة، أبرزها أكثر من 1300 خطاب وتصريح للرئيس جمال عبد الناصر، محفوظة فى مكتبة الإسكندرية، ومذكرات زملائه وأقاربه ومعاصريه، ومقابلات خاصة مع شخصيات وناشطين عايشوا التجربة الناصرية، ليرسم من خلالها بروفايلات فردية لضحايا السلطة.

واختار المؤلف أن يقسم بحثه على سبعة بلدان كان للناصرية فيها حضور قوى أو تأثير واضح، وهى: مصر، العراق، سوريا، لبنان، الأردن، اليمن، وليبيا، واختيار هذه البلدان يعكس مدى تشابك مصائر الشعوب العربية فى ظل المشروع القومى الناصرى.

اللافت فى الكتاب أنه لا يُقرأ كبحث أكاديمى جافّ، بل يميل فى لغته إلى السرد الأدبى، ويزخر بمعلومات طريفة وتفاصيل إنسانية، حيث تأتى بعض فصوله أشبه بـ«روايات مصغّرة»، تتتبّع فيها مصير فرد أو مجموعة فى خضم الزمان الناصرى.

لا تخلو صفحة فى الكتاب من معلومة جديدة، وما من فقرة لا تدفع القارئ إلى إعادة التفكير فى المسلّمات أو الخروج من أسر الأفكار المعلّبة، ومن بين المقتطفات اللافتة، يورد الكاتب قولًا منسوبًا للرئيس جمال عبد الناصر عام 1948، حين كان محاصرًا مع كتيبته فى الفالوجة: «إن المصريين يخوضون الحرب الخطأ، مع العدو الخطأ، فى الوقت الخطأ».

هذه العبارة، بقدر ما تختصر خيبة جيلٍ بكامله، تضىء أيضًا على الوعى المبكر بمأزق الأمة، حتى قبل أن يصبح ناصر نفسه على رأس المشروع القومى.

لم يكن إصدار النسخة العربية مجرد ترجمة، بل ضرورة ثقافية ومعرفية؛ فالمصرى قد لا يعرف تمامًا ما جرى فى لبنان أيام الوحدة مع سوريا، والعراقى قد لا يحيط بتفاصيل ما جرى فى مصر. الكتاب يملأ هذه الفجوات، ويوسّع رقعة الإدراك النقدى للتاريخ المشترك.

لا شك فى أن «بالروح بالدم» هو واحد من أهم الكتب التى صدرت عن العالم العربى فى السنوات الأخيرة.

ليس فقط لأنه يعيد قراءة مرحلة مركزية من تاريخه، بل لأنه يحرّض على التفكير خارج الاصطفافات والانتماءات.