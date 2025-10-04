أرتيتا يكشف سر فوز أرسنال على وست هام

كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن أسباب فوز فريقه على وست هام يونايتد بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات لشبكة «بي بي سي» البريطانية: «الفوز في لقاء اليوم كان في غاية الأهمية، خاصةً أنه أمام فريق يجيد اللعب الدفاعي».

وأضاف أرتيتا: «في مواجهة وست هام تعلمنا من أخطائنا في المباريات السابقة، وهو ما ساعدنا على تحقيق الانتصار».

وعن إصابة قائد الفريق مارتن أوديجارد، أوضح أرتيتا أنها على مستوى الركبة، مشيرًا إلى أن الموقف سيتضح بشكل أكبر خلال الساعات المقبلة.

بهذا الفوز رفع آرسنال رصيده إلى 16 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، فيما تجمد رصيد وست هام عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.