ماكرون يعين رولان ليسكيور وزيرا للمالية في فرنسا

وزير السياحة: توجيه رئاسي ببناء مخزن آثار ضخم وعلى أعلى مستوى

لا أحد يستطيع شراءها.. الأعلى للآثار يكشف تفاصيل سرقة لوحة فصول السنة من سقارة

ما حقيقة اختفاء لوحة سقارة منذ 2018؟.. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يوضح

«المحامين» تصدر بيانًا حول تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية