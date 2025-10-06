ماكرون يعين رولان ليسكيور وزيرا للمالية في فرنسا

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزرائه الجديد سيباستيان ليكورنو، رولان ليسكيور وزيرا جديدا للمالية في فرنسا.
وحل ليسكيور محل إريك لومبارد في الحكومة التي تم الكشف عنها اليوم الأحد. ويتميز وزير المالية الجديد، الذي له صلات بتيار يسار الوسط ، بملف مماثل لسلفه، وهو حليف قديم لماكرون، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وأُعيد تعيين عدة أعضاء كبار آخرين من حكومة رئيس الوزراء المقال فرانسوا بايرو في مناصبهم، بما في ذلك برونو ريتايو في وزارة الداخلية وجيرالد دارمانان وزيرا للعدل.
ومن المفاجآت عودة برونو لو مير، وزير المالية السابق، لتولي حقيبة الدفاع.