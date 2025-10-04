 نتنياهو: واجهت ضغوطا كبيرة في إسرائيل وخارجها لوقف الحرب في غزة - بوابة الشروق
السبت 4 أكتوبر 2025 9:58 م القاهرة
نتنياهو: واجهت ضغوطا كبيرة في إسرائيل وخارجها لوقف الحرب في غزة

وكالات
نشر في: السبت 4 أكتوبر 2025 - 9:36 م | آخر تحديث: السبت 4 أكتوبر 2025 - 9:49 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إن جميع المحتجزين الإسرائيلين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش الإسرائيلي في عمق قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو، في كلمة له، مساء السبت: لم أتخل عن باقي الأسرى ولا عن تحقيق باقي أهداف الحرب، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وأشار نتنياهو إلى أنه نسق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطاقمه لتنفيذ خطوة سياسية قلبت الأوضاع، مضيفاً: بدل عزل إسرائيل، فإن حماس هي من يعزل، بحسب تعبيره.

واعتبر نتنياهو أن حركة حماس تورطت الآن بسبب الضغط العسكري والسياسي وقبلت المقترح الذي قدمته إسرائيل، وفق قوله.

وتابع نتنياهو: واجهت ضغوطا كبيرة في إسرائيل وخارجها لوقف الحرب في غزة.

