اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، 22 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، كما أظهر مقطع فيديو متداول تنكيل جندي بفلسطيني يعمل في مخبز.

ففي قرية الزويدين جنوبي الضفة، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 19 فلسطينيا، وذلك بعد وقت قصير من صدهم اعتداء لمستوطنين على قريتهم.

وقال سعيد الطعيمات، رئيس مجلس محلي القرية الواقعة شرق بلدة يطا جنوب مدينة الخليل، إن "جيش الاحتلال اعتقل 19 مواطنا وذلك بعد تصديهم لعدد من المستوطنين اقتحموا القرية وحاولوا سرقة أغنام".

وأضاف للأناضول أن "الجيش الذي وصل المكان اعتقل المواطنين الـ 19 دون أن يعتقل أي مستوطن، وأفادت محامية المعتقلين بأنه سيتم توجيه لائحة اتهام لهم جميعا".

وفي وقت سابق اليوم، هاجم مستوطنون القرية واعتدوا على سكانها ما أوقع إصابة بالرصاص وعدد من الإصابات بجروح رضوض، وفق ما أفاد به الناشط في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية أسامة مخامرة في تسجيل صوتي وصل الأناضول نسخة منه.

وغرب مدينة الخليل، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن الجيش الإسرائيلي اعتقل ثلاثة مواطنين من بلدة إذنا، بعد دهمه الأحياء الغربية منها وإطلاق الرصاص الحي والقنابل الضوئية.

وجنوب مدينة الخليل، نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جنديا إسرائيليا ينكل بشاب فلسطيني في قرية خرسا، قالوا إنه عامل بمخبز.

ويظهر في الفيديو جنديان أحدهما يوجه الركلات بعنف للشاب بعد إجباره على الجلوس أرضا.

ووسط الضفة، أفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي أغلق مداخل قريتي خربثا المصباح وبيت سيرا، وبلدة بيت لقيا غرب مدينة رام الله، "ومنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها" دون أن تورد مزيدا من المعلومات.

وشمالي الضفة ذكرت "وفا" أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة قريوت جنوب مدينة نابلس (ِشمال) "وأطلق قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات".

كما اقتحم مدينة طوباس وبلدة طمون وقرية تياسير جنوب وشرق المجينة "بعدد من المركبات العسكرية، كما نشرت قوات من المشاة، ثم انسحبت دون التبليغ عن حالات اعتقال".

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1048 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا بينهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و74 شهيدا، و169 ألفا و430 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.