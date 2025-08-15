تأهل رباعي مصري لنهائي الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا

تأهل أربعة لاعبين مصريين إلى نهائي منافسات الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 أغسطس الجاري، على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وجاء التأهل عبر كل من:

آدم شكري بعد تصدره المجموعة الثانية في نصف النهائي برصيد 1142 نقطة.

يوسف نور الدين بحلوله ثانيًا في المجموعة نفسها برصيد 1238 نقطة.

مارك لبيب بتصدره المجموعة الأولى برصيد 1235 نقطة.

مهند خضير بحلوله ثانيًا في المجموعة الأولى برصيد 1229 نقطة.

وكانت أربع لاعبات من المنتخب الوطني قد حجزن مقاعدهن في نهائي فردي السيدات، وهن: غزل محمود، مريم عبد الناصر، نور إسلام، وليان حسن.

وتقام غدًا السبت منافسات النهائي للرجال والسيدات.

وكان المنتخب الوطني قد أحرز ذهبيتي تتابع الرجال (الثنائي آدم شكري ومهند خضير) والسيدات (الثنائي نور إسلام وغزل محمود).

ويشارك في البطولة 350 لاعبًا ولاعبة من 26 دولة.

الجدير بالذكر أن النسخة الحالية من بطولة العالم للشباب تحت 15 سنة هي الثانية، حيث أُقيمت النسخة الأولى في جواتيمالا.