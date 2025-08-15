اليونان وإسبانيا والبرتغال في سباق لاحتواء حرائق الغابات

تسابقت فرق الإطفاء في اليونان وإسبانيا والبرتغال لاحتواء حرائق الغابات يوم الخميس، مستفيدة من الرياح الهادئة التي أبطأت الحرائق حتى مع بقاء جزء كبير من جنوب أوروبا في خطر مرتفع في ظل الظروف الحارة والجافة.

وسمح انخفاض سرعة الرياح لطائرات الإطفاء في البلدان الثلاثة المتضررة بشدة بتكثيف عمليات إلقاء المياه. وحذرت السلطات من أن درجات الحرارة القصوى من المرجح أن تستمر.

وأبلغت السلطات الإسبانية عن وفاة رجل إطفاء متطوع/37 عاما/ أصيب بحروق خطيرة في منطقة شمال مدريد هذا الأسبوع. وكانت هذه هي الوفاة الثالثة المبلغ عنها في إسبانيا بسبب الحرائق الأخيرة. وتم إجلاء الآلاف من الأشخاص من منازلهم في المنطقة ولا يزالون لا يستطيعون العودة.

وفي اليونان، قالت خدمة الإطفاء إنه تم احتواء حريق كبير خارج مدينة باتراس الساحلية الجنوبية على مشارف المناطق الحضرية. وتم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص على صلة بالحريق، الذي قالت السلطات إنه ربما تم إشعاله عمدا.

وتحولت الرياح القوية في اليونان إلى أجزاء مختلفة من البلاد يوم الخميس. وقال وزير الحماية المدنية يوانيس كيفالوجيانيس إن السلطات تستعد لاحتمال حدوث جولة جديدة من الحرائق الكبرى.

وقالت وكالة الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي إنها استجابت لطلبات المساعدة هذا الأسبوع من اليونان وإسبانيا وبلغاريا والجبل الأسود وألبانيا، وأرسلت طائرات ومروحيات إطفاء من دول أعضاء أخرى.