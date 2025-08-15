 انطلاق تصفيات دولة التلاوة.. ووزير الأوقاف يتفقد لجان التصفيات من مسجد عمرو بن العاص غدا - بوابة الشروق
الجمعة 15 أغسطس 2025 9:07 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

انطلاق تصفيات دولة التلاوة.. ووزير الأوقاف يتفقد لجان التصفيات من مسجد عمرو بن العاص غدا

فهد أبو الفضل
نشر في: الجمعة 15 أغسطس 2025 - 8:55 م | آخر تحديث: الجمعة 15 أغسطس 2025 - 8:55 م

تنطلق غدًا السبت، تصفيات مسابقة "دولة التلاوة" بمشاركة أكثر من ١٤ ألف متقدم للمسابقة من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لاختيار أفضل الأصوات في تلاوة كتاب الله عز وجل.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على اكتشاف المواهب في فنون التلاوة والترتيل، واستدامة الريادة المصرية في تلك الفنون التي جعلت الآذان والعقول والقلوب تهفو إلى مدرسة التلاوة المصرية من كل أنحاء الدنيا.

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، فاعليات المسابقة من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة في أول أيامها، على أن تُبث عبر أثير قنوات الحياة، وCBC، والناس، ومصر قرآن كريم؛ بما يتيح للجمهور في مصر والعالم متابعة المنافسات والاستمتاع بروائع التلاوة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك