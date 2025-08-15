علماء يحذرون: تصدعات غامضة تضرب نهرا جليديا شمال جرينلاند

كشفت دراسة حديثة أن بحيرة من المياه الذائبة أحدثت شقوقا عميقة في جليد جرينلاند.

وأفاد فريق البحث في معهد "ألفريد فيجنر" بمدينة بريمرهافن الألمانية أن المياه المتدفقة تسببت في رفع مستوى نهر جليدي، مضيفا أن النهر الجليدي الواقع عند خط عرض 79 درجة شمالا يُظهِر علامات أولية على ازدياد عدم استقراره.

ووفقا للعلماء، يتراجع جليد جرينلاند منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، متسببا في ثلاثة ألسنة عائمة، أحدها هو النهر الجليدي موضوع الدراسة، والذي تراكمت على سطحه مياه ذابة مُشكلةً بحيرة تبلغ مساحتها الآن حوالي 21 كيلومترا مربعا.

وأفاد فريق البحث أن مياه البحيرة كانت تخترق بصفة متكررة الجليد بشكل مفاجئ وتتدفق عبر الشقوق والفتحات، ما تسبب في وصول كميات هائلة من المياه إلى حافة لسان النهر الجليدي باتجاه المحيط. وقد رصد العلماء سبع مصارف من هذا القبيل، أربعة منها في السنوات الخمس الماضية.

ووفقا للمعهد، تتشكل حقول تصدع مثلثية الشكل في الجليد منذ عام 2019، وهي ظاهرة لافتة للنظر وتظل على هذا الوضع لسنوات. وتُشكِل بعض الشقوق قنوات ذات فتحات يبلغ عرضها عشرات الأمتار، وتصل الماء من خلالها إلى قاعدة الغطاء الجليدي. وتتغير الشقوق والقنوات داخل الجليد، لكنها تبقى لفترة طويلة. ومن غير الواضح ما إذا كان النهر الجليدي سيعود إلى حالته السابقة.

ورصد فريق البحث تسربا للمياه عبر الشقوق إلى أسفل النهر الجليدي، حيث تسبب تراكم الماء في تشكيل بحيرة جوفية. وتُظهر صور الرادار أن فقاعةً قد تشكلت في هذه البحيرة تحت الجليد، ما تسبب في ارتفاع مستوى النهر الجليدي في هذا الموقع.