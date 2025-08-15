انفجار في مصنع روسي يودي بحياة 5 أشخاص ويصيب أكثر من 100

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن حاكم منطقة ريازان الروسية، بافيل مالكوف، عبر تطبيق "تليجرام"، أن انفجاراً كبيراً وقع اليوم الجمعة في أحد المصانع بالمنطقة، أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وأشار مالكوف إلى اندلاع حريق في المصنع، لكن وسائل الإعلام الرسمية الروسية ذكرت أن المنشأة تنتج البارود والمتفجرات.

ووفقاً للتقارير، انهار أحد مباني المصنع، وهناك احتمال لوجود مزيد من الضحايا تحت الأنقاض. وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو اندلاع النيران وتصاعد سحابة كثيفة من الدخان.

وقال مالكوف، إنه تم إعلان حالة الطوارئ في موقع الحادث.