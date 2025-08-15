الجارديان: ترامب يستقبل بوتين رسميا عند طائرته لدى وصوله ألاسكا

نقلت صحيفة جارديان البريطانية عن الكرملين إعلانه، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل رسميًا نظيره الروسي فلاديمير بوتين عند طائرته، وذلك لدى وصوله ألاسكا.

هذا وتستضيف قاعدة "إيلمندورف-ريتشاردسون" الجوية الأمريكية في ألاسكا اليوم قمة تاريخية بين الرئيسين الروسي والأمريكي لبحث تسوية النزاع الأوكراني والعلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، واشنطن متوجها إلى ألاسكا، حيث يعقد قمة مهمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد تكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا.

وقبيل بداية الرحلة إلى أنكوريج، قال ترامب للمراسلين على متن الطائرة الرئاسية "آير فورس وان": "إنه رجل ذكي (بوتين) نحن رئيسان، نتفق واحدنا مع الآخر. هناك مستوى جيد من الاحترام بيننا"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وتحدث ترامب عن قمة ألاسكا مع بوتين، قائلا إنه "سيكون هناك شيء ما".

وفيما يتعلق بأوكرانيا، أضاف ترامب: "لن نتعامل تجاريا مع روسيا حتى وقف الحرب في أوكرانيا"، مؤكدا أنه "على أوكرانيا تحديد موقفها بشأن حدود أراضيها"، وأن: "الضمانات الأمنية لأوكرانيا ممكنة بالتعاون مع أوروبا".