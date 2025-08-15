أكدت وزارة السياحة والآثار، عبر الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث، استقرار الأوضاع بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، بعد تعرضها لأمطار متواصلة على مدى خمسة أيام، كان آخرها أمطار غزيرة في منطقة وادي الأربعين أمس.

وأوضح مدير آثار جنوب سيناء أن تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار تقع خارج نطاق المواقع الأثرية، ولا تمثل أي خطورة على المعالم التاريخية أو حركة الزوار، مشيرًا إلى استمرار فرق المتابعة الميدانية في أعمالها على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه، أكد ممدوح أنور علي، رئيس مدينة سانت كاترين، أن حركة السياحة تسير بشكل طبيعي، مع استقبال الأفواج السياحية للاستمتاع بأجواء المدينة الفريدة وطبيعتها الخلابة.

وفي السياق نفسه، أوضح المهندس عبد المجيد مصطفى، مدير عام إدارة المياه الجوفية بالمحافظة، أن تدفقات المياه التي نجمت عن الأمطار جاءت من قمم الجبال إلى السدود والبحيرات الصناعية، مسببّة سيولًا ضعيفة لم تسفر عن أي خسائر مادية.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة حالة السدود والبحيرات، حيث تبين حاجة سد السعال إلى تطهير، وسد سيلاف إلى إعادة تأهيل