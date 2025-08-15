ترامب وبوتين يصلان ألاسكا لعقد قمة هامة قد تعيد تشكيل مسار الحرب في أوكرانيا

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى ألاسكا لعقد قمتهما الهامة التي قد تعيد تشكيل مسار الحرب في أوكرانيا والعلاقات بين موسكو وواشنطن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الاجتماع الذى يعقد بصورة شخصية وجها لوجه المخطط له مسبقا بين ترامب وبوتين سيصبح الآن اجتماعا يضم ثلاثة أعضاء من كل جانب ، حيث سيضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

ويشير هذا التغيير إلى أن البيت الأبيض يتخذ نهجا أكثر حذرا مقارنة باجتماع عام 2018 في هلسنكي، عندما التقى ترامب وبوتين لأول مرة على انفراد لمدة ساعتين بحضور مترجميهما فقط.

وأوضح الكرملين أن القمة ستشمل أيضا اجتماع الوفدين واستمرار المحادثات على الغداء. ومن المتوقع أن يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا.