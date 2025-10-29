حماس: منع ممثلي الصليب الأحمر من زيارة أسرانا في سجون الاحتلال انتهاك لحقوقهم

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن إصدار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قراراً يمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؛ يُعَدُّ انتهاكاً لحقٍ أساسي من حقوق الأسرى الفلسطينيين، يُضاف إلى سلسلة من الانتهاكات الإجرامية الممنهجة التي يتعرّضون لها، وتشمل القتل والتعذيب والتجويع والإهمال الطبي وإخفاء المعلومات.

ودعت في بيان، مساء الأربعاء، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل لوقف هذه الإجراءات الوحشية ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون، والتي تشكّل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة، والعمل الجاد للإفراج عنهم، وفضح ممارسات الاحتلال الوحشية، والعمل على محاسبة قادته على جرائمهم غير المسبوقة بحق الإنسانية.

وفي وقت سابق الأربعاء، وقع كاتس أمرا يمنع ممثلي الصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وجاء في نص قراره: «وفقًا لصلاحيتي، واستنادًا إلى الرأي المهني لجهاز الأمن العام، وبعد اقتناعي بأن ذلك من شأنه تعريض أمن الدولة للخطر، أحظر زيارات ممثلي الصليب الأحمر للسجناء المحتجزين (الفلسطينيين) بموجب قانون سجن المقاتلين غير القانونيين لعام 2002، والذين تظهر أسماؤهم في القائمة السرية المرفقة كملحق».

و«المقاتل غير القانوني» هو كل أسير فلسطيني اعتقلته تل أبيب من قطاع غزة ومحيطه منذ أكتوبر 2023، بعدما هاجم عناصر حركة حماس مستوطنات وقواعد عسكرية، ردا على الاعتداءات على المسجد الأقصى.

ويبلغ عدد «المقاتلين غير القانونيين» 2454 حتى يوليو الماضي، وفق مصلحة السجون الإسرائيلية، ويتعرضون لتعذيب ممنهج يشمل الضرب المبرح والتجويع والإهمال الطبي وأساليب وحشية، وفق شهادات حصل عليها محامون فلسطينيون.