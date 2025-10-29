مسئول رفيع في حرس الحدود الأمريكي يمثل أمام المحكمة بشأن حملة الهجرة في شيكاغو

من المقرر أن يمثل مسؤول رفيع في حرس الحدود الأمريكي أمام المحكمة، اليوم الأربعاء، في أول جلسة من جلسات المراجعة اليومية التي فرضتها المحكمة لمتابعة عملية إنفاذ قوانين الهجرة في منطقة شيكاغو، والتي أسفرت عن أكثر من 1800 عملية اعتقال إلى جانب شكاوى تتعلق باستخدام القوة المفرطة.

واتخذت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، سارة إليس، خطوة نادرة أمس الثلاثاء، حيث أصدرت أمرا لقائد حرس الحدود في شيكاغو، جريج بوفينو، بأن يقدم لها إحاطة يومية كل مساء.

وتعد هذه الخطوة غير مسبوقة لفرض رقابة فورية على حملة إدارة ترامب ضد الهجرة في المدينة، بعد أسابيع من المواجهات المتوترة وتصاعد الأساليب العنيفة من قبل عناصر العملاء الفيدراليون.

وصدر أمر إليس في أعقاب إجراءات إنفاذ القانون التي تم فيها استخدام الغاز المسيل للدموع، في حي يقع في الجزء الشمالي الغربي من شيكاغو حيث تجمع الأطفال للمشاركة في موكب بمناسبة عيد الهالوين، فيما خرج أهل الحي في مظاهرات عندما ألقي القبض على أحد الأشخاص.

وقالت القاضية إليس خلال الجلسة إن "عيد الهالوين سيوافق يوم الجمعة المقبل. ولا أريد أن أتلقى تقارير انتهاكات من المدعين تظهر أن العملاء الفيدراليين يمارسون مهامهم في عيد الهالوين، وأنه يتم إطلاق الغاز المسيل للدموع حيث يتواجد الأطفال".