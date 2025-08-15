ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة في باكستان والهند إلى أكثر من 200 قتيل

قال مسئولون، اليوم الجمعة، إن الفيضانات المفاجئة التي نجمت عن أمطار غزيرة أودت بحياة أكثر من 200 شخص وتركت أعدادا كبيرة في عداد المفقودين في الهند وباكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما أنقذ رجال الإنقاذ نحو 1600 شخص من منطقتين جبليتين في البلدين الجارتين.

وفي باكستان، تحطمت مروحية كانت تنقل إمدادات إغاثية إلى منطقة باجور الواقعة شمال غربي البلاد والتي داهمتها الفيضانات اليوم الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها، وبينهم طياران، حسبما أفاد بيان رسمي.

يشار إلى أن الهطول المفاجئ والمكثف للأمطار على مناطق صغيرة والمعروف باسم "الانفجار السحابي" ، أصبح أكثر شيوعاً في مناطق جبال الهيمالايا الهندية والمناطق الشمالية الباكستانية، المعرضة للفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية.

والانفجار السحابي يتمثل في هطول كمية هائلة من الأمطار في فترة قصيرة من الزمن، مصحوبة أحيانًا بالبرد والرعد، وهو قادر على خلق ظروف الفيضانات.

ويتسبب هذا الانفجار في إحداث دمار شامل وفيضانات عنيفة وانهيارات أرضية، ما يلحق الضرر البالغ بآلاف الأشخاص المقيمين في المناطق الجبلية.

ويقول الخبراء، إن الانفجار السحابي زاد بشكل جزئي في السنوات الأخيرة بسبب تغير المناخ، بينما زاد حجم الدمار الذي تسببه العواصف أيضا، بسبب أعمال التنمية غير المخطط لها في المناطق الجبلية.

وصرح مسئول باكستاني في وقت سابق بأن 56 شخصا على الأقل لقوا حتفهم خلال الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت منطقة بونر بشمال غرب البلاد.

وصرح المسئول الحكومي كاشف قيوم، بأن العشرات أصيبوا عندما دمرت الفيضانات المنازل في قرى منطقة بونر، التي تقع شمال غربي إقليم خيبر باختونخوا، مضيفا أن رجال الانقاذ يعكفون على محاولة الوصول بالقوارب والمروحيات للسكان الذين تقطعت بهم السبل.