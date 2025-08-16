الشيخ يمنح الحدود انطلاقة قوية في الدوري

افتتح حرس الحدود مشواره في الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" بانتصار ثمين على البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الثانية للمسابقة.

الفريق العسكري، الذي لم يخض الجولة الأولى، استغل أفضلية اللعب على أرضه وبدأ اللقاء بضغط منظم، حتى نجح في الدقيقة 25 في خطف هدف التقدم عبر أحمد الشيخ، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة دقيقة من فوزي الحناوي، لتسكن شباك عبدالعزيز البلعوطي.

في الشوط الثاني، حاول البنك الأهلي العودة في النتيجة، معتمدًا على الكرات العرضية وتحركات الجناحين، لكن دفاع حرس الحدود بقي متماسكًا بقيادة محمود الزنفلي في حراسة المرمى، ليحافظ الفريق على تقدمه حتى النهاية.

بهذا الفوز، يحصد حرس الحدود أول ثلاث نقاط في الموسم، فيما تلقى البنك الأهلي خسارته الثانية على التوالي، ليتأزم موقفه مبكرًا قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية في الجولة المقبلة.