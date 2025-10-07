 اليوم.. منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة جيبوتي - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 10:00 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

اليوم.. منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة جيبوتي

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 9:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 9:42 ص

يختتم منتخب مصر مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته في المغرب استعدادا لخوض مباراة الغد أمام جيبوتي، والتي ستقام ضمن مباريات الجولة التاسعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقرر حسام حسن المدير الفني للمنتخب، الدفع بالتشكيل الأساسي من اللاعبين في مباراة الغد أمام جيبوتي في الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، من أجل تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل للمونديال.

ويحتاج الفراعنة إلى الفوز فى المباراة بأى نتيجة لحسم التأهل لكأس العالم 2026، حيث يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 20 نقطة من 8 مواجهات، فيما يأتى بوركينا فاسو فى الوصافة برصيد 15 نقطة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك