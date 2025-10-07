يختتم منتخب مصر مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته في المغرب استعدادا لخوض مباراة الغد أمام جيبوتي، والتي ستقام ضمن مباريات الجولة التاسعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.
وقرر حسام حسن المدير الفني للمنتخب، الدفع بالتشكيل الأساسي من اللاعبين في مباراة الغد أمام جيبوتي في الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، من أجل تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل للمونديال.
ويحتاج الفراعنة إلى الفوز فى المباراة بأى نتيجة لحسم التأهل لكأس العالم 2026، حيث يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 20 نقطة من 8 مواجهات، فيما يأتى بوركينا فاسو فى الوصافة برصيد 15 نقطة.