أفرجت إسرائيل، مساء الاثنين، عن الصحفي الفلسطيني علاء الريماوي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بعد اعتقال إداري دام عامين.

وقال مكتب دراسات الأسرى (غير حكومي) في منشور على منصة "تلجرام" إن "قوات الاحتلال أفرِجت عن الصحفي علاء الريماوي من رام الله، بعد اعتقال إداري دام عامين في سجونها".

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.

وتقدم المخابرات الإسرائيلية إلى المحكمة ما يُسمى ملفا سريا يُمنع المحامي أو المعتقل من الاطلاع عليه.

وفي 19 أكتوبر 2023، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الصحفي الريماوي من مدينة رام الله، ضمن حملة طالت مئات الفلسطينيين بينهم صحفيون.

وجاء اعتقال الريماوي بعد أيام من قرار إسرائيلي بإغلاق شركة جي ميديا الإعلامية الفلسطينية (خاصة) والتي كان يديرها في الضفة الغربية، والذي صدر في 16 من نفس الشهر بذريعة أنها "منظمة غير مشروعة" استنادا لأنظمة حالة الطوارئ إثر إعلان الحرب على قطاع غزة.

والأحد، قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في تقرير لها إن جرائم إسرائيل بحق الصحفيين شهدت تزايدا "خطيرا" منذ 7 أكتوبر 2023، مؤكدة استشهاد 252 صحفيا بينهم 34 صحفية واعتقال 153 وتدمير 150 مكتبًا ومؤسسة إعلامية.

وأكدت أيضا تدمير نحو 140 منزلا للصحفيين، واستشهاد 475 من أطفال وأمهات وآباء وأزواج وإخوة وأخوات والصحفيين.

وفي الضفة، وثق التقرير 91 اعتداء جسديا ولفظيا وتهديدا للصحفيين بالسلاح من قبل المستوطنين، إضافة إلى 247 استهدافا للصحفيين من قبل القوات الإسرائيلية بقنابل الغاز السام وقنابل الصوت.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1048 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا بينهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و160 شهيدا، و169 ألفا و679 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.