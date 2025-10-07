قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن تسعة آخرين من موظفي المنظمة احتجزتهم جماعة الحوثيين في اليمن، ليصل العدد الإجمالي لموظفي الأمم المتحدة المحتجزين بشكل تعسفي إلى 53 منذ عام 2021.

وأضاف دوجاريك، في بيان: "يدين الأمين العام بشدة استمرار الاحتجاز التعسفي لموظفي (المنظمة) وشركائها، وكذلك استمرار الاستيلاء غير القانوني على مقرات وأصول الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ولم يحدد دوجاريك وقت أو ملابسات الاعتقالات الجديدة.

وداهمت جماعة الحوثي مباني الأمم المتحدة في صنعاء في أغسطس، واحتجزت ما لا يقل عن 18 من موظفي المنظمة في أعقاب غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل رئيس وزراء حكومة الحوثيين وعدد من الوزراء الآخرين.

وقال مسئولون حوثيون إن الحصانة القانونية لموظفي الأمم المتحدة لا ينبغي أن تحمي أنشطة التجسس، متهمين المنظمة بالانحياز لتنديدها بما أسموه "الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بحق خلايا التجسس" بينما لم تندد بالهجوم الإسرائيلي.