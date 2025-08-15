سفير موسكو لدى أمريكا: روسيا ليس لديها توقعات كبيرة من قمة ألاسكا

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إن بلاده ليس لديها توقعات كبيرة من القمة التي ستجمع الرئيس فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي دونالد ترامب خلال وقت لاحق الجمعة، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأضاف أنتونوف: "لا نتوقع من قمة ألاسكا تحقيق تقدم كبير بل وضع أساس لتحرك مستمر وتدريجي".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز، إنه سينسحب من اللقاء المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا، إذا لم يمض اللقاء بالشكل المطلوب.

وفي وقت سابق الجمعة، غادر ترمب البيت الأبيض، الجمعة، متوجهاً إلى أنكوريج في ولاية ألاسكا، حيث سيعقد لقاء قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، ومعاهدات الحد من التسلح بين البلدين، وسط غياب أوكرانيا عن اللقاء.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة، إن القمة المنتظرة في ولاية ألاسكا بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين "ستستمر لمدة 6-7 ساعات"، متوقعاً إحراز نتائج ما قد يسفر عن عقد "اجتماع ثلاثي" يضم أيضاً الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال بيسكوف لقناة "روسيا 1"، إن "اللقاء سيبدأ بمحادثات ثنائية بين الرئيسين، ثم بمشاركة المساعدين، تليها مفاوضات موسعة مع الوفود، وقد تشمل غداء عمل، على أن تختتم بمؤتمر صحفي مشترك للزعيمين".

وأشار بيسكوف، إلى أنه "يجب أن يكون اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي مثمراً، ليُتاح بعد ذلك مناقشة إمكانية عقد قمة ثلاثية بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي"، بحسب موقع روسيا اليوم الاخباري.

وذكر أن قضية التسوية الأوكرانية ستكون على رأس جدول أعمال المحادثات، لافتاً إلى أنه "من المقرر أن تهبط طائرة الرئيس (بوتين)، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بالتوقيت المحلي، وسيلتقيه الرئيس ترامب عند الطائرة، ونسير وفقاً للطريقة التي تم الاتفاق عليها مسبقاً".