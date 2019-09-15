قتلى وجرحى حوثيون بنيران الجيش اليمني في حجة

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) بأن المواجهات قد اندلعت أثناء محاولة مجاميع حوثية التسلل باتجاه مواقع في مديريات حيران وعبس وحرض.

وحاولت المليشيا الحوثية التقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني في بني حسن بمديرية عبس، وشرق حيران وأطراف مدينة حرض، وأفشلت قوات الجيش اليمني كل محاولات المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

بالتزامن استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، في مناطق المواجهات، وكبدتها خسائر في العدد والعدة