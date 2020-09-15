الإسكان: من يضع برجولة في حديقة منزله دون رخصة عليه التصالح

قالت نفيسة هاشم، رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء بوزارة الإسكان، إن أبرز المخالفات في المجتمعات العمرانية الجديدة تتمثل في تغيير استخدام «البدروم» و«الروف»، مشيرة إلى وضع شروط لمن يرغب منهم في وضع برجولة بحديقة منزله.

وأضافت هاشم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الثلاثاء، أن من يضع برجولة في حديقة منزله بدون رخصة، فإنه مخالف، وعليه التصالح، ذاكرة أن المخالف يسجل له محضر ومخالفة، تكون بنفس سعر التصالح بالمدن الجديدة.

وذكرت أن أي مواطن سدد أكثر من نسبة 25% للتصالح على مخالفات البناء سوف يسترد باقي المبلغ، مضيفة أن التصالح يزيد من قيمة المباني.

وعن القرى الموجودة بالمدن الجديدة، أوضحت أن المطور العقاري هو المسؤول عن التقدم بطلبات التصالح إذا كان هو من أخرج الرخصة لكل وحدات القرية، لافتة إلى أنه حال بناء المواطن نفسه على قطعة أرض بالوحدة فإنه المسؤول عن التقدم بطلب التصالح.