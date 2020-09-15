ضبط المتهم بإلقاء أكياس مياه على السيارات بالقاهرة وبثها عبر «تيك توك»

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ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على مرتكب واقعة إلقاء أكياس مملوءة بالمياه على السيارات بالطريق العام بالقاهرة وتصويرها وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة نسب المشاهدة.

رصدت المتابعة الأمنية إلقاء شخص مجهول د أكياس مياه على السيارات المارة بمنطقة مقابر الخليفة بدائرة قسم شرطة البساتين، وتصوير تلك المقاطع وبثها عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" وبرنامج "تيك توك".

وبالفحص وإجراء التحريات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ع بغرض بثها على صفحاته الشخصية، بهدف زيادة نسبة المشاهدة لتحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.