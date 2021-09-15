رئيس جهاز الشيخ زايد: إيقاف بناء مخالف للاشتراطات وحملة لرفع الإشغالات بمختلف الأحياء

قال المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إن إدارة التنمية بالجهاز بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، تمكنت من إيقاف أعمال تنفيذ زيادة مسطحات بنائية مخالفة للاشتراطات بالحي السابع، المجاورة الثالثة في المدينة، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وطالب رئيس الجهاز، سكان المدينة بضرورة الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد أن إدارة التنمية نفذت أيضا حملة لرفع إشغالات المحال والباعة الجائلين بمختلف أحياء المدينة، وتمت مصادرة ورفع جميع الإشغالات بالطرق واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.

وأكد المهندس مصطفى فهمى، ضرورة استمرار ومتابعة أعمال التنمية بالمدينة لعدم انتشار العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري المتميز للمدينة.