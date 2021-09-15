«آبل» تسدل الستار عن إصداراتها الجديدة من «آيفون 13» بمؤتمرها السنوي

أزاحت شركة "ابل" في ختام مؤتمرها السنوي الستار عن الإصدارات الجديد من "آيفون 13" بمساحة التخزين الأكبر إلى جانب التغييرات الهائلة في أجهزة آيباد ميني، والساعات الجديدة "Watch Series 7- ووتش سيريز 7".

كما شمل المؤتمر، الذي تم بثه مباشرةً من كاليفورنيا وأطلق عليه الجميع مؤتمر "آيفون 13"، على عروض تمهيدية للبرامج التي ستتوفر على Apple TV Plus، والإعلان عن طرح نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الجديدة "iOS 15- آي أو إس 15" ونظام تشغيل الآيباد "iPadOS 15- آي باد أو إس 15" في 20 سبتمبر الجاري.

كما عرضت شركة ابل مجموعة جديدة كاملة من هذه الهواتف.. يتم تحديثها جميعًا إلى شريحة "A15 Bionic- إيه 15 بيونيك" جديدة، ووحدة معالجة مركزية سداسية النواة مع نواتين عاليتي الأداء، وأربع أنوية عالية الكفاءة، ووحدة معالجة رسومات رباعية النواة.

وتمت ترقية جميع الكاميرات الخلفية بشكل كبير بفتحات أوسع وميزات فيديو جديدة.. لكن الميزة الجديدة الأكثر رواجًا هو الوضع السينمائي، الذي سيسمح للهواتف بالحصول على "تركيز بؤري" على مستوى محترف حيث يمكنك التنقل بين أهداف التركيز بأمان في مقطع فيديو. وأيضًا اختيار مكان التركيز من خلال النقر على الشاشة، أو حتى الضغط باستمرار لوقف التركيز على لقطة ما.

وقالت "ابل" إنها أجرت أيضًا تحسينات على البرنامج الذي يتعرف على لون بشرة الأشخاص، بحيث يمكن الآن تطبيق فلترات درجة اللون والدفء التي ستتذكرها الكاميرا.

وعلى الرغم من الشريحة الأسرع في الهاتف الجديد -شريحة شبكة الجيل الخامس-، والكاميرات الأفضل والميزات الأخرى، تقول ابل إنَّ "آيفون 13" يتمتع بعمر بطارية أطول من سابقه.

وستفتح الشركة أبوابها أمام طلبات الشراء المسبقة يوم الجمعة 17 سبتمبر، فيما سيظهر الهاتف على أرفف المتاجر في 24 سبتمبر. وتظل الأسعار هي نفسها الخاصة بالجيل الأخير؛ إذ يبدأ سعر "آيفون 13" من 799 دولارًا، ويبدأ "آيفون 13 ميني" ذات السعة المضاعفة ( 128 جيجابايت) من سعر 699 دولارًا. ويمكن أيضًا الحصول على إصدار 512 جيجابايت الآن، الذي كان متاحًا فقط في طرز برو. ويحتفظ "آيفون 13 برو" بسعر يبدأ من 999 دولارًا، فيما يبدأ سعر "آيفون 13 برو ماكس" من 1099 دولارًا.