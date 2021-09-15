الولايات المتحدة وتونس تبحثان الدعم الإقليمي والدولي للانتخابات الوطنية الليبية

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بحثت الولايات المتحدة وتونس الدعم الإقليمي والدولي للانتخابات الوطنية الليبية المرتقبة، ديسمبر المقبل وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الأطراف الليبية.

جاء ذلك، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، ووزير الخارجية التونسي عثمان جراندي في تونس العاصمة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق المسؤولان للعلاقات الثنائية المثمرة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون الأمني وتعاونهما في مجلس الدولي وأكدا مجددًا مركزية القيم الديمقراطية.