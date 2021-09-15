أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن البرلمان العربي يعول كثيراً على قدرة الشعب الليبي على تجاوز المرحلة الراهنة وتحقيق الأمن والاستقرار في كامل ربوع الدولة الليبية، مجدداً دعم البرلمان العربي لكافة الجهود والمبادرات الوطنية الليبية التي تهدف إلى تحقيق التوافق الوطني الشامل وتلبية تطلعات الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته.

جاء ذلك خلال لقاء العسومي مع وفد من مجلس النواب الليبي برئاسة السيد فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، حيث تناول اللقاء المستجدات والتطورات على الساحة الليبية.

وقال العسومي إن البرلمان العربي حريص على تعزيز قنوات التواصل الدائم مع مجلس النواب الليبي على كافة المستويات، وذلك لبحث أفضل السبل التي يمكن من خلالها للبرلمان العربي دعم الأشقاء في ليبيا ومساندتهم في حل الأزمة، في إطار وطني خالص وبدعم الجهود العربية المخلصة، بعيداً عن أية تدخلات خارجية لديها أطماع في مقدرات الشعب الليبي، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، ودعم البرلمان العربي الكامل لوحدة وسيادة ليبيا على كافة أراضيها.

بدوره، أعرب النائب الأول رئيس مجلس النواب الليبي السيد فوزي النويري عن تقديره الكامل للدور الذي يقوم به البرلمان العربي في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الليبية، مثمناً المواقف المشرفة للبرلمان العربي تجاه الأزمة الليبية، والداعمة بقوة لكل ما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا، وموجهاً الدعوة إلى رئيس البرلمان العربي لزيارة ليبيا لتعزيز آليات التعاون المشترك بين الجانبين.

حضر اللقاء النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، والنائبة شذى النقبي عضو البرلمان العربي، و النائب أحمد أبو شهاب عضو البرلمان العربي، والنائبة أحلام اللافي عضو مجلس النواب الليبي وعضو البرلمان العربي.