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قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، إن بلاده مستعدة إثيوبيا للمشاركة في مفاوضات سد النهضة في أي وقت.

جاء ذلك خلال استقباله لنظيره الكونغولي كريستوفر لوتندولا اليوم الأربعاء.

وأضاف مكونن، أن إثيوبيا ملتزمة بمواصلة المحادثات الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي، مما سيمكن من التوصل إلى حل شامل.

وأشاد المسئول الإثيوبي بالدور الذي لعبته حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأعرب عن رغبة إثيوبيا القوية في الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، مشيرًا إلى أن النيل يجب يجب أن يكون للتعاون وليس مصدرًا للصراع.

من جانبه ، أعرب كريستوف لوتندولا عن سعادته بنجاح إجراء الانتخابات الإثيوبية السادسة، كما أعرب عن تقديره التزام اثيوبيا بمواصلة المفاوضات الثلاثية.

وقال إن جمهورية الكونغو الديمقراطية تؤمن إيمانا قويا بالحل الأفريقي للمشاكل الأفريقية، مضيفا أن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الكبير يجب أن يوستانف من هذا المبدأ.

كما ذكر أن من الممكن بدء المفاوضات الثلاثية في وقت قصير.

فيما قال ميكونن، إن المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي قد تم من خلاله التوصل لعدد قضايا ملموسة.