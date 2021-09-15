تحرير 134 محضرا في حملة لشرطة المرافق بشوارع مدينة الأقصر

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شنت شرطة المرافق بمدينة الأقصر حملة بمركز ومدينة الأقصر، بمنطقة أبو الجود، شارع سوق الصنايع، شارع المدينة، منطقة شرق السكة، شارع المنشية، شارع المحطة.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٢ محضر إشغال، ٧ محاضر باعة جائلين، ٢٩ محضر مضبوطات متنوعة، ٥ محاضر نظافة عامة، وضبط ٣ ميكروفونات تسبب إزعاج، ٩ محاضر تصالح عدم ارتداء كمامات، ٤٦ محضر إزالات إدارية.

وأكد العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر تكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالت و التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهي والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.