 تحرير 134 محضرا في حملة لشرطة المرافق بشوارع مدينة الأقصر - بوابة الشروق
الأربعاء 15 سبتمبر 2021 5:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟

النتـائـج تصويت

تحرير 134 محضرا في حملة لشرطة المرافق بشوارع مدينة الأقصر

محمد راشد
نشر في: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 4:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 4:23 ص

شنت شرطة المرافق بمدينة الأقصر حملة بمركز ومدينة الأقصر، بمنطقة أبو الجود، شارع سوق الصنايع، شارع المدينة، منطقة شرق السكة، شارع المنشية، شارع المحطة.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٢ محضر إشغال، ٧ محاضر باعة جائلين، ٢٩ محضر مضبوطات متنوعة، ٥ محاضر نظافة عامة، وضبط ٣ ميكروفونات تسبب إزعاج، ٩ محاضر تصالح عدم ارتداء كمامات، ٤٦ محضر إزالات إدارية.

وأكد العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر تكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالت و التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهي والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك