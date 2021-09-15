قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن زواج بعض الوقت «البارت تايم» موجود في التعدد عندما يتزوج الرجل بامرأتين أو ثلاثة، موضحًا أن كل سيدة في تلك الحالة لا تأخذ كل الوقت من زوجها.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صدى العاصمة»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن «عقد الزواج لو استوفى الأركان والشروط من الإيجاب والقبول والولي عند جمهور الفقهاء والإشهاد على العقد وتحديد الصداق، فلا يملك الفقيه إلا أن يقول إن الزواج صحيحًا».

ونفى وجود مانع من تنازل الزوجة عن جزء من النفقة أو المبيت ضمن شروط العقد، موضحًا أن السيدة سودة بنت زمعة عندما كبر سنها، طلبت من النبي محمد أن يجعلها من أمهات المؤمنين وتظل على عصمته مع التنازل عن نوبتها للسيدة عائشة.

وتابع أستاذ الفقه المقارن: «هذا النوع من الزواج (البارت تايم) لا نحرمه ولا نحض عليه، وتعميمه خاطئ لأن كل الأسر لا تقبله»، قائلًا إن هذا الزواج موجود في الخليج منذ 30 عامًا تحت مسمى «زواج المسيار».

وشدد على أهمية التوعية الأسرية السليمة وخاصة أن المجتمع أهمل هذا الشق كثيرًا، مقترحًا تقديم محاضرات أو ندوات توعوية أو اختبار عن حقوق الزوجية، قبل الإقبال على الزواج.