 التعليم العالي عن موقف الدراسة حال ارتفاع إصابات كورونا: لدينا خطة بديلة - بوابة الشروق
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التعليم العالي عن موقف الدراسة حال ارتفاع إصابات كورونا: لدينا خطة بديلة

وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار
وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار

نشر في: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 11:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 11:31 م
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك استعدادًا كبيرًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنّه سيكون عام دراسي طبيعي، وهناك تصميم لعودة الدراسة بشكل طبيعي من أجل الطلاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "أصبحت لدينا خبرة كبيرة في أزمة كورونا، ونعمل على الملف منذ فبراير 2020 وهناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية".

وفي حالة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، أوضح وزير التعليم العالي أن هناك خطة بديلة، مؤكدًا الجاهزية لكل الاحتمالات.

وطالب الوزير، بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية لتخطي هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنّ المصريين اكتسبوا مناعة طبيعية من الفيروس بجانب مناعة صناعية من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح وأن هذا هو السبب في ضعف الفيروس رغم انتشاره.


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