 البابا تواضروس الثاني: أهنئ جموع المصريين بعيد القيامة.. ورسالتنا التسامح نحو الآخرين - بوابة الشروق
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البابا تواضروس الثاني: أهنئ جموع المصريين بعيد القيامة.. ورسالتنا التسامح نحو الآخرين

تصوير : إسلام صفوت
تصوير : إسلام صفوت
أحمد علاء
نشر في: الأحد 5 مايو 2024 - 12:22 م | آخر تحديث: الأحد 5 مايو 2024 - 12:22 م

هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جموع المصريين بحلول عيد القيامة المجيد.

وقال في تصريحات متلفزة على هامش استقباله وفودًا من المهنئين بعيد القيامة المجيد، اليوم الأحد، إن هذا العيد مرتبط بعيد شم النسيم الذي كان تاريخه 21 مارس.

وأضاف: «21 مارس كان دائما يأتي في صوم الأقباط، ففي السابق نقل الأقباط العيد من ذلك اليوم إلى اليوم الذي يلي يوم القيامة».

وأوضح أن رسالة عيد القيامة المجيد هي ضرورة أن يكون الإنسان لديه طاقة تسامح لدى الآخرين، وهي ثقافة مهمة للغاية يمكن أن تنهي كل النزاعات والمشكلات.

وأشار إلى أنه إذا حدث اختلاف ما فإن إقدام طرف على مسامحة الآخر فهو أمر كفيل بانتهاء الأمر، وذلك على مستوى الأفراد والشعوب والأمم.

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