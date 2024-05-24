«بنقدر ظروفك» و«تاني تاني» يحتلان المركزين الرابع والخامس في منافسات شباك التذاكر

• السرب يحافظ على الصدارة.. وشقو في المركز الثاني.. وعالماشي يتذيل القائمة

حقق فيلم "السرب"، أمس مليون و9 آلاف جنيه، ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر ويصل إجمالي إيراداته في 3 أسابيع عرض إلى 33 مليونا و446 ألف جنيه.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، وشريف منير، ودياب، ونيللي كريم، وآسر ياسين، وأحمد فهمي، ومحمود عبد المغني، وأحمد حاتم، من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد جلال.

وتقدم حفلات الفيلم في مشروع "سينما الشعب" بـ14 محافظة، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل، بسعر مخفض وموحد للتذكرة هو 40 جنيهًا.

فيلم "السرب" مأخوذ عن أحداث حقيقية، ويتناول عملية قصاص القوات الجوية المصرية لـ21 مصريًا قتلهم تنظيم داعش الإرهابي على أحد سواحل ليبيا، يوم 15 فبراير 2015، وبث عملية القتل في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي؛ مما أثار غضبة الشعب المصري، قبل أن يخرج الرئيس السيسي بخطاب في اليوم نفسه، ليعد الشعب وأسر الضحايا بالقصاص من القتلة، وهو ما تحقق بعدها بساعات بضرب معاقل التنظيم في ليبيا.

وفي المركز الثاني جاء فيلم "شقو"، محققا 540 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 6 أسابيع عرض إلى 72 مليونا و728 ألف جنيه، ليواصل بذلك رحلة صعوده ضمن قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الأسمية، والمكونة من 10 أفلام يتصدرها فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز بإجمالي إيرادات 130 مليون جنيه، حيث يحتل "شقو" حاليا المركز الثامن ضمن القائمة، بعد تراجع فيلم "البدلة" للمركز التاسع، والذي حقق وقت عرضه 67 مليون جنيه، فيما يفصل "شقو" عن المركز السابع الذي يحتله فيلم "الحريفة" حوالي أقل من 2 مليون جنيه، والذي حقق وقت عرضه 74 مليونا و341 ألف جنيه.

الفيلم تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، ويشهد عودة الرباعي عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، ودينا الشربيني للعمل معا بعد تحقيقهم النجاح سويا قبل 6 سنوات من مشاركتهم في مسلسل "جراند أوتيل"، الذي عرض في موسم رمضان 2016.

الفيلم الذي ينتمي إلى نوعية الأكشن، مستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء يمارسون أعمالا إجرامية ومشبوهة خارجة عن القانون وتواجههم صعوبات وأزمات عديدة تخلف عقبات خطيرة، حيث يجسد تايسون شخصية بلطجي يتعاون مع صديقه عمرو يوسف، وتقودهم ممارسة الأعمال المشبوهة إلى أزمات وتبعات خطيرة، بينما تلعب الفنانة يسرا دورا مختلفا عنها، حيث ظهرت في الإعلان التشويقي للفيلم وهي بصحبة الثعابين، بينما تجسد أمينة خليل دور راقصة، فيما تقدم دينا الشربيني شخصية ممرضة بأحد المستشفيات.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضا كل من عباس أبو الحسن، ومحمد جمعة، ووليد فواز، كما يظهر الفنان أحمد فهمي ضيفا للشرف.

وفي المركز الثالث جاء فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" محققا 471 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 6 أسابيع عرض إلى 55 مليونا و615 ألف جنيه، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف شريف نجيب، وبطولة هشام ماجد، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، ومحمد ثروت، والطفل جان رامز.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية، حول مهندس معماري يجسده هشام ماجد متزوج من هنا الزاهد، ويعيشان حياة تعيسة إلى أن يحدث شيئا صدفة يغير مسار حياتهما بالكامل ويقودهما إلى عوالم موازية، فتصبح سعيدة وهادئة، وتتصاعد الأحداث في إطار يجمع بين الكوميديا والرومانسية.

المركز الرابع كان من نصيب فيلم "بنقدر ظروفك"، محققا 94 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته في يومي عرض إلى 154 ألف جنيه، وهو من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وبطولة أحمد الفيشاوي، ومي سليم، ونسرين طافش، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول هموم المواطن المصري، خاصة في ظل غلاء الأسعار، وجشع التجار، وهبوط بعض طبقات المجتمع.

الفيلم أقيم عرض خاص له أمس الأول بحضور نجوم الفيلم، ومن المقرر انطلاق عرضه في سينمات الخليج، والأردن، وسوريا، والعراق بدءا من اليوم الخميس.

وفي المركز الخامس جاء فيلم "تاني تاني"، محققا 81 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته في ومي عرض إلى 133 ألف جنيه، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل، وتدور أحداثه تدور حول 5 شخصيات رئيسية، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدى" التي تعمل موظفة في بنك وهي أرملة ولها ابنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكي (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد انفصاله عن زوجته الأمريكية، فيما يشارك محمود حافظ خلال أحداث الفيلم بدور عادل وهو شقيق هدى الذي يدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيبو، وتجسد ثراء جبيل شخصة هدير ابنة هدى.

وفي المركز السادس والأخير جاء فيلم "ع الماشي" محققا 26 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 6 أسابيع عرض إلى 12 مليونا و975 ألف جنيه، وهو من إخراج محمد الخبيري، وتأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي كيمز، وهدير الشريف، بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبدالله، وانتصار، وعبدالله مشرف.

الفيلم ينتمي لنوعية الكوميديا، من خلال شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي، ومن خلال البوستر يظهر علي ربيع، وهو يجلس على الأريكة ويمسك "ريموت" التلفزيون وتظهر بجواره سلحفاة، حيث يعبر البوستر وبشكل كبير عن مضمون الفيلم، الذي يناقش قضية الكسل وتأثيرها على حياة الإنسان سواء الصحية أو الاجتماعية.