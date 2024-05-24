السيطرة على انبعاث دخان بمستشفى جامعة بني سويف دون إصابات

أكد الدكتور عماد البنا مدير مستشفيات جامعة بنى سويف، السيطرة على انبعاث دخان تسرب إلى داخل إحدى الغرف بالمستشفى الجامعي، وتم التعامل مع الأمر من خلال عناصر فريق السلامة والصحة المهنية وأفراد الأمن بالمستشفى، ولم ينتج عن الواقعة أي خسائر سواء مادية أو بشرية.

وقالت جامعة بنى سويف، فى بيان لها على صفحتها بموقع "فيسبوك "، إنه فى تمام الساعة 12:30 ظهر اليوم الجمعة، لوحظ انبعاث دخان تسرب إلى إحدى الغرف، حيث حدث خلل كهربائى بوحدة التكييف الخارجية الخاصة بإحدى الغرف خارج العمليات المتخصصة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ونفت الجامعة ما تم تداوله من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي من حدوث حريق بمستشفيات جامعة بني سويف، لذلك حرصت على إتاحة المعلومة الصحيحة للجمهور باعتبار مستشفيات جامعة بني سويف مرفق حيوي بالغ الأهمية يحظى باهتمام مختلف القطاعات.

وأكدت الجامعة أن الأمور عادت لطبيعتها وانتظم سير العمل بمحل الواقعة،ولم يستغرق ذلك سوى عشر دقائق من وقت حدوث الواقعة وحتى عوده الأمور لطبيعتها.