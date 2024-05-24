ضبط 5 مراكز خاصة لعلاج الإدمان بدون ترخيص في العاشر من رمضان

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، شنت حملة على مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة وفرع الشرقية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان، بمشاركة مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان.

أوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة أسفرت عن مداهمة 5 مراكز لعلاج الإدمان؛ تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وبدون موافقة الصحة النفسية لإدارة منشأة بالمخالفة للقانون رقم 71 لسنة 2009، ومحتجز بها عدد كبير من المرضى بإجمالي 106 أشخاص، ويديرها أشخاص غير مؤهلين ولا يحملون تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري.

أضاف وكيل الوزارة، أن الأماكن الخمسة غير مستوفية للاشتراطات الصحية، ولا يوجد بها أي فريق أو إشراف طبي على المرضى، ما يعرض صحتهم للخطر، على الرغم من تقاضي مشرفي هذه المراكز مقابل مادي يصل إلى 7000 جنيه للفرد الواحد شهريا على حد قولهم، بالإضافة إلى مخالفة المنشآت لسياسات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية، ما يؤدي إلى انتشار العدوى بين النزلاء.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر بأقسام شرطة أول وثان وثالث العاشر من رمضان، وتم التحفظ على مشرفي تلك المنشآت للعرض على النيابة العامة.