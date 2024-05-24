 نجم مانشستر يونايتد يعلن موقفه النهائي من الانتقال إلى السعودية - بوابة الشروق
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نجم مانشستر يونايتد يعلن موقفه النهائي من الانتقال إلى السعودية

محمود عيسى
نشر في: الجمعة 24 مايو 2024 - 4:30 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مايو 2024 - 4:33 م

أعلن النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، استمراره مع مانشستر يونايتد بالموسم المقبل بعدما ارتبط اسمه بالرحيل إلى الدوري السعودي.

ويقام غدًا السبت، قمة ديربي إنجلترا بين مانشستر يونايتد وسيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2023-2024.

النجم البرتغالي كتب رسالة لجماهير يونايتد جاءت:" مسؤوليتي أن أقدم أكثر للفريق والبداية في مباراة الغد أمام سيتي، يجب أن نقدم كل شيء للتتويج باللقب".

أضاف:" لا أريد الرحيل عن يونايتد، أحب اللعب في أولد ترافورد التواجد هنا كان دائمًا حلمي".

أكمل:" أعلم مدى حزن الجماهير نريد المنافسة على الدوري والمشاركة في دوري الأبطال والفوز بنهائيات الكؤوس هذه هي الأساسيات وما يستحقه الجمهور".

أتم:" أريد مواصلة القتال مع يونايتد بالمواسم المقبلة ونفس الأمر ترغب فيه عائلتي".


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