الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني نحو 3285 عسكريا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن أن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأسبوع الماضي، بلغت نحو 3285 عسكريا، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية لعدد من المطارات العسكرية الأوكرانية على مختلف محاور القتال.

وذكر بيان الدفاع الروسية، عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو الجاري، نفذت القوات الروسية، 49 ضربة بأسلحة عالية الدقة وطائرات بدون طيار، ما أدى إلى تدمير مواقع تخزين الصواريخ والذخيرة والوقود، وتضرر ورش إنتاج القوارب والطائرات المسيرة الأوكرانية.

وأضاف البيان أن خسائر القوات الأوكرانية، خلال الأسبوع، بلغت 7 دبابات و13 مركبة قتالية مدرعة و46 مركبة و32 مدفعا و10 مستودعات للذخيرة الميدانية.

كما أسقطت الدفاع الجوية الروسية، طائرتين من طراز ميج 29، و8 صواريخ كروز، و25 صاروخا من طراز أتاكمز، و18 قنبلة موجهة من نوع هامر وأشار البيان إلى الجيش الروسي تمكن من صد 23 هجوما مضادا للمجموعات الأوكرانية، في مناطق: غلوبوكوي، وتيكوي، وليبتسي، وفولشانسك، في مقاطعة خاركوف.

يذكر أنه منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022، تتضارب الأنباء عن حجم خسائر طرفي الأزمة، إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل، بسبب استمرار القتال.