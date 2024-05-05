ماكرون يدين إغلاق الطلاب المؤيدين لفلسطين مداخل الجامعات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحدـ إغلاق مداخل الجامعات الرائدة في البلاد على يد طلاب يحتجون على الهجمات الإسرائيلية على غزة في الجامعات الرائدة في البلاد.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفتي "لا تريبيون ديمانش" و"لا بروفانس" الفرنسيتين، تحدث فيها عن المظاهرات المتزايدة لدعم فلسطين في الجامعات الفرنسية.

وقال ماكرون إنه "أمر مشروع وسليم ومطمئن، أن يتمكن الشباب من التعبير عن تأثرهم بالأحداث الدولية ومناقشتها".

وأضاف: "بالمقابل أدين بشدة إغلاق مداخل الحرم الجامعي من قِبل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين".

وأفاد ماكرون أن "بعض الطلاب مُنعوا من دخول الجامعات بداعي أنهم يهود".

وأكد أنه يؤيد قيام القوات الأمنية بإجلاء الطلاب المعتصمين "إذا طلبت إدارات الجامعات ذلك".

وتستمر الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في العديد من الجامعات في فرنسا، على غرار المظاهرات الجارية في الجامعات الأمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 112 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".