مادورو يعين دبلوماسيا تلاحقه الولايات المتحدة ضمن فريق التفاوض مع المعارضة في المكسيك

عيّن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أحد المقربين الذي يتردد أنه متورط في عمليات غسل أموال وتلاحقه الولايات المتحدة، ضمن فريق يتفاوض مع المعارضة في البلاد في محادثات بالمكسيك.

وصرح كبير المفاوضين خورخي رودريجيز للتلفزيون الفنزويلي الرسمي يوم الثلاثاء بأن "الدبلوماسي أليكس صعب عضو كامل العضوية في هذا الوفد".

واستأنفت فنزويلا محادثاتها مع المعارضة هذا الشهر. ولم يتضح الدور الذي سيضطلع به صعب.

يشار إلى أن صعب، وهو كولومبي الجنسية، تربطه علاقات وثيقة بالحكومة الفنزويلية منذ عدة سنوات، ويواجه إمكانية تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يحاكم بتهم غسل الأموال والاحتيال.

وهو متهم بلعب دور كبير في محاولات فنزويلا الالتفاف على العقوبات الأمريكية للحصول على الغذاء والوقود.