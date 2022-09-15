بوتين: محاولات إنشاء عالم أحادي القطب اكتسبت مؤخرا شكلا قبيحا

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بنظيره الصيني شي جين بينج، على هامش قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون، التي انطلقت أعمالها اليوم بمدينة سمرقند بأوزبكستان.

وبحسب مت نشره موقع «روسيا اليوم»، مساء الخميس، دان الرئيس الروسي خلال اللقاء استفزازات الولايات المتحدة والسياسة التي تنتهجها في علاقة بمضيق تايوان.

وقال بوتين إن «روسيا تثمن عاليا موقف الصين المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية»، مؤكدًا أن التوافق بين موسكو وبكين يلعب دورا رئيسيا في ضمان الاستقرار العالمي والإقليمي.

وتابع: «نحن ندافع بشكل مشترك عن تشكيل عالم عادل وديمقراطي ومتعدد الأقطاب على أساس القانون الدولي والدور المركزي للأمم المتحدة، وليس على بعض القواعد التي توصل إليها طرف ما ويحاول فرضها على الآخرين دون توضيح ماهيتها».

وأضاف أن «محاولات إنشاء عالم أحادي القطب، اتخذت مؤخرا شكلا قبيحا وغير مقبول على الإطلاق، بالنسبة للغالبية العظمى من الدول على هذا الكوكب».

وأفادت وكالة «نوفوستي» أنه من المتوقع أن يبحث الزعيمان التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة، بالنظر إلى الوضع الذي يشهده العالم.

وقد أشار الكرملين في وقت سابق إلى أنه في الظروف الحالية، وفي الوقت الذي تُمارس فيه ضغوط على موسكو من خلال العقوبات، يشهد التعاون مع بكين استقرارا وزخما أكثر.

كذلك تسعى موسكو وبكين إلى زيادة التبادل التجاري ليصل إلى 200 مليار دولار سنويا بحلول عام 2024.