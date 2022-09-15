 فرنسا تسجل 29 ألفا و623 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة - بوابة الشروق
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فرنسا تسجل 29 ألفا و623 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

(د ب أ)
نشر في: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 10:35 ص | آخر تحديث: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 10:35 ص

سجلت فرنسا 29 ألفا و623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و18 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 35 مليونا و15 ألفا و24، والوفيات إلى 155 ألفا و651.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 153 مليونا و44 ألفا و712 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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